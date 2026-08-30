МЧС Татарстана спасло четырех человек, их лодка оказалась в зоне стихии

Четырех жителей Татарстана спасли с лодки из-за непогоды на реке Кама МЧС Татарстана спасло четырех человек, их лодка оказалась в зоне стихии

Москва30 авг Вести.В Республике Татарстан четыре человека были спасены из лодки на реке Кама, которая оказалась в зоне стихии. Об этом сообщает республиканское МЧС.

Инцидент произошел у села Красный Бор Агрызского района.

Из-за сильного ветра и высоких волн лодку с пассажирами начало переворачивать. Чтобы укрыться от стихии, люди отплыли к камышам и обратились за помощью по номеру 112 написано в MAX

К месту происшествия прибыли спасатели и эвакуировали мужчин в возрасте 22, 27, 36 и 47 лет. Медицинская помощь им не потребовалась.