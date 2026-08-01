Москва1 авгВести.В Свердловской области есть риски подтопления из-за обильных осадков, которые прогнозируются в ближайшие несколько дней, на западе региона может выпасть до 70 миллиметров осадков. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.
Он отметил, из-за ливней будет увеличиваться водность рек.
Дал поручения главам муниципалитетов, где есть риски подтопления: за непродолжительный солнечный период были освобождены емкости водохранилищ, необходимо регулировать сброс с ГТС, ежедневно объезжать территории и мониторить уровень воды в водоемах, оперативно уведомлять людей о возможном подъеме уровня водынаписал Паслер
Глава региона добавил, что поручил подготовить при необходимости пункты временного размещения.
В свою очередь министерство природных ресурсов и экологии, а также министерство общественной безопасности должны будут контролировать гидрологическую обстановку в регионе и взаимодействовать с главами муниципалитетов.