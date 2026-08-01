Паслер: в Свердловской области возможны подтопления Паслер: в Свердловскую область вернулись дожди, есть риски подтопления

Москва1 авг Вести.В Свердловской области есть риски подтопления из-за обильных осадков, которые прогнозируются в ближайшие несколько дней, на западе региона может выпасть до 70 миллиметров осадков. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

Он отметил, из-за ливней будет увеличиваться водность рек.

Дал поручения главам муниципалитетов, где есть риски подтопления: за непродолжительный солнечный период были освобождены емкости водохранилищ, необходимо регулировать сброс с ГТС, ежедневно объезжать территории и мониторить уровень воды в водоемах, оперативно уведомлять людей о возможном подъеме уровня воды написал Паслер

Глава региона добавил, что поручил подготовить при необходимости пункты временного размещения.

В свою очередь министерство природных ресурсов и экологии, а также министерство общественной безопасности должны будут контролировать гидрологическую обстановку в регионе и взаимодействовать с главами муниципалитетов.