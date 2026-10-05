С начала октября в Свердловской области выпало почти 1,5 месячных нормы осадков

В Свердловской области с начала октября выпало 1,5 месячных нормы осадков С начала октября в Свердловской области выпало почти 1,5 месячных нормы осадков

Москва5 окт Вести.За первые дни октября на территории Свердловской области выпало почти 1,5 месячных нормы осадков, в ряде городов зафиксировано 2 нормы, сообщили в Уральском Гидрометцентре.

По вине циклона в районах Свердловской области выпало 1-1,5 месячных нормы осадков (за исключением крайнего юго-запада, где осадков было меньше), в Кушве, Алапаевске, Ирбите набралось уже 2 нормы. В минувшие сутки осадки были умеренными, местами (в основном на востоке области) сильными (за сутки до 26-36 мм) говорится в сообщении

Синоптики зафиксировали снежный покров от 2 до 9 сантиметров, в горной зоне на севере региона – от 12 до 27 сантиметров.

Циклон в течение дня 5 октября и ночи 6 октября от Екатеринбурга и Челябинска будет уходить на восток к Омску. Осадки в виде мокрого снега начнут слабеть и приобретут кратковременный характер. Температура воздуха днем не превысит 13 градусов тепла, ночью – 6 градусов.