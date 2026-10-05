Снег и шквалистый ветер оставили без света часть Свердловской области

Часть Свердловской области осталась без света из-за непогоды Снег и шквалистый ветер оставили без света часть Свердловской области

Москва5 окт Вести.Мокрый снег и шквалистый ветер привели к отключению электроснабжения в части Свердловской области. Об этом сообщили в компании "Россети Урал".

Ночью 5 октября мокрый снег и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с вызвали локальные технологические нарушения на энергообъектах региона. Основные причины — налипание снега на провода, падение деревьев на ЛЭП из-за пределов охранных зон и обрывы проводов сказано в сообщении

Сейчас энергетики проводят восстановительные работы.

Отмечается, что по возможности потребителей переводят на резервные схемы, применены 14 резервных источников подачи электроэнергии.