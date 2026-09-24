В Новгородской области энергетики восстанавливают электроснабжение после непогод

Из-за непогоды более 3,6 тыс. человек остались без света в Новгородской области В Новгородской области энергетики восстанавливают электроснабжение после непогод

Москва24 сен Вести.24 сентября из-за проливных дождей и сильного ветра в 14 округах Новгородской области нарушено электроснабжение, более 3,6 тысячи человек остаются без света. Об этом сообщила пресс-служба министерства тарифов и энергетики региона.

На 21.00 без света 111 населенных пунктов, в которых проживают 3 689 человек отметила пресс-служба министерства в соцсети "ВКонтакте"

В настоящее время энергетики ликвидируют последствия непогоды. Как уточняется, 25 бригад из 73 специалистов возвращают свет в дома.