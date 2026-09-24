Москва24 сенВести.24 сентября из-за проливных дождей и сильного ветра в 14 округах Новгородской области нарушено электроснабжение, более 3,6 тысячи человек остаются без света. Об этом сообщила пресс-служба министерства тарифов и энергетики региона.
На 21.00 без света 111 населенных пунктов, в которых проживают 3 689 человекотметила пресс-служба министерства в соцсети "ВКонтакте"
В настоящее время энергетики ликвидируют последствия непогоды. Как уточняется, 25 бригад из 73 специалистов возвращают свет в дома.