В Забайкалье произошел сбой в электроснабжении, ведутся восстановительные работы

Несколько городов Забайкалья лишились света из-за сбоя В Забайкалье произошел сбой в электроснабжении, ведутся восстановительные работы

Москва20 окт Вести.В Забайкальском крае произошло отключение электроэнергии, в связи с чем несколько городов остались без света. Об этом сообщает информационная служба "Вести".

В работе противоаварийной автоматики на магистральной подстанции зафиксирован сбой. В настоящее время ведутся работы по восстановлению.

Ориентировочно в течение двух часов должны подать электроснабжение всем группам потребителей на территории Забайкальского края заявил первый заместитель министра ЖКЖ и энергетики Владимир Климентовский

Также он отметил, что все оборудование находится в исправном состоянии.

Перебои с подачей электричества наблюдались в Чите и ряде других городов региона. Согласно информации SHOT, они были вызваны обрушившимся на регион снегопадом.