Москва20 октВести.В Забайкальском крае произошло отключение электроэнергии, в связи с чем несколько городов остались без света. Об этом сообщает информационная служба "Вести".
В работе противоаварийной автоматики на магистральной подстанции зафиксирован сбой. В настоящее время ведутся работы по восстановлению.
Ориентировочно в течение двух часов должны подать электроснабжение всем группам потребителей на территории Забайкальского краязаявил первый заместитель министра ЖКЖ и энергетики Владимир Климентовский
Также он отметил, что все оборудование находится в исправном состоянии.
Перебои с подачей электричества наблюдались в Чите и ряде других городов региона. Согласно информации SHOT, они были вызваны обрушившимся на регион снегопадом.