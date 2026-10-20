Сотни жителей Читы остались без света из-за масштабного блэкаута Жители Читы остались без света из-за аварийного отключения

Москва20 окт Вести.20 октября в нескольких районах Читы пропало электричество, в городе не функционируют светоформы. Без света остались также некоторые территории Забайкальского края, сообщает сайт Chita.ru.

Как пишет издание со ссылкой на комментарии горожан, в городе остановились троллейбусы.

По сообщению регионального министерства ЖКХ, в крае частично восстановлено электроснабжение после массового отключения.

Причиной отключения, по предварительным данным, стало срабатывание автоматики.

Ранее сообщалось, что без электроснабжения оказались 10 муниципальных образований, включая Читу. В столице региона продолжаются работы по подключению потребителей. Ориентировочный срок полного восстановления электроснабжения - до 19:30 (по читинскому времени).