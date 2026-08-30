Москва30 авгВести.В Дагестане из-за аварийного отключения электроэнергии без света остались порядка 33 тысяч жителей трех районах и частично города Избербаша, сообщает ГУ МЧС по республике.
Всего в зону отключения электроснабжения попали 24 населенных пункта в 3 муниципальных районах (Унцукульский, Хунзахский, Цумадинский районы) и 1 городского округа, с населением 32 904 человекаговорится в сообщении
К аварийным работам привлечены пять бригад электриков. Их завершение запланировано на 18.00 мск 30 августа, добавили в МЧС.