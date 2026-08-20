Более 10 населенных пунктов обесточены в Дагестане из-за аварии МЧС: из-за аварии в Дагестане обесточены 12 населенных пунктов

Москва20 авг Вести.В Дагестане в результате аварии произошло отключение электроэнергии в 12 населенных пунктах Хунзахского района. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

По уточненной информации у диспетчера "Дагэнерго", произошло аварийное отключение на подстанции "Тлайлух". Причина аварии - предварительно обрыв линии Вл-110 на подстанции. Всего в зону отключения электроснабжения попали 12 населенных пунктов с населением 7373 человека говорится в сообщении на сайте ведомства

В МЧС уточнили, что в настоящее время работы по восстановлению электроснабжения приостановлены, их планируют возобновить с 08.00 и закончить ремонт к 18.00 21 августа.