Более 40 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за аварии

В Дагестане более 40 тыс. жителей остались без света из-за аварии Более 40 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за аварии

Москва22 ноя Вести.Авария оставила без электроэнергии порядка 44 тысяч жителей Дагестана, на место выехала бригада энергетиков. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Отмечается, что аварийное отключение затронуло жителей четырех муниципалитетов.

Без энергоснабжения остаются Шамильский, Тляратинский, Цунтинский районы и Бежтинский участок. Всего предварительно 196 н.п. 44735 абонентов говорится в сообщении

По предварительным данным, причиной отключения мог стать обрыв проводов.

На обход линии и поиск неисправности выехала бригада из четырех человек и одной единицы техники.