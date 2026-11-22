Москва22 нояВести.Авария оставила без электроэнергии порядка 44 тысяч жителей Дагестана, на место выехала бригада энергетиков. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.
Отмечается, что аварийное отключение затронуло жителей четырех муниципалитетов.
Без энергоснабжения остаются Шамильский, Тляратинский, Цунтинский районы и Бежтинский участок. Всего предварительно 196 н.п. 44735 абонентовговорится в сообщении
По предварительным данным, причиной отключения мог стать обрыв проводов.
На обход линии и поиск неисправности выехала бригада из четырех человек и одной единицы техники.