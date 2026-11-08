В Дагестане из-за аварии на ЛЭП без света остались 12 населенных пунктов

В Дагестане из-за замыкания и обрыва ЛЭП обесточены 12 населенных пунктов В Дагестане из-за аварии на ЛЭП без света остались 12 населенных пунктов

Москва8 ноя Вести.В Дагестане из-за аварии без света остались 12 населенных пунктов в четырех муниципальных районах. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Аварийное отключение было зафиксировано 8 ноября, в воскресенье, в 20.15. Отмечается, что причиной, предварительно, стали замыкание и обрыв ЛЭП.

В результате аварийного отключения электроснабжения в 12 населенных пунктах 4 муниципальных районов без электроснабжения остались 3870 домов… Отопление в данных районах индивидуальное на природном газе и твердом топливе говорится в сообщении ведомства

На месте работают специалисты, к восстановлению электроснабжения привлечены три бригады в составе 11 человек с применением четырех единиц техники.

Предположительно, свет вернется в дома к 15.00 9 ноября.