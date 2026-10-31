Жители сел в Дагестане остались без газа из-за повреждения газопровода

В Дагестане жители шести сел остались без газа из-за повреждения газопровода Жители сел в Дагестане остались без газа из-за повреждения газопровода

Москва31 окт Вести.Жители шести сел в Дагестане временно лишены газоснабжения из-за повреждения газопровода, сообщили в пресс-службе регионального Минэнерго в MAX.

Повреждение подземного газопровода высокого давления произошло днем 31 октября в Карабудахкентском районе. При проведении земляных работ в 70-80 метрах от ГРС "Доргели - выход 1" экскаватор повредил подземный стальной газопровод высокого давления.

Прекращено газоснабжение 6 населенных пунктов: Доргели, Параул, Гели, Какашура, Какамахи, Чанкурбе (частично) сказано в сообщении

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.