Москва31 октВести.Жители шести сел в Дагестане временно лишены газоснабжения из-за повреждения газопровода, сообщили в пресс-службе регионального Минэнерго в MAX.
Повреждение подземного газопровода высокого давления произошло днем 31 октября в Карабудахкентском районе. При проведении земляных работ в 70-80 метрах от ГРС "Доргели - выход 1" экскаватор повредил подземный стальной газопровод высокого давления.
Прекращено газоснабжение 6 населенных пунктов: Доргели, Параул, Гели, Какашура, Какамахи, Чанкурбе (частично)сказано в сообщении
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.