Москва2 октВести.Наезд автомобиля на газопровод стал причиной отключения газоснабжения в части Дербента, передает "Интерфакс" со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по Дагестану.
В результате ЧП без газа остались несколько тысяч абонентов.
По ул. Гагарина автомобиль повредил газопровод среднего давления диаметром 273 мм. Под отключение попали 7 000 абонентовговорится в сообщении
В пресс-службе мэрии Дербента уточнили, что подача газа прекращена на четырех улицах города, а также в микрорайонах "Аваин", "Карьер" и "Аэропорт".
На месте ЧП работает бригада газовиков, ориентировочное время восстановления газоснабжения – сегодня к 18.00.