В Дербенте после наезда машины на газопровод без газа остались 7 тысяч человек

Семь тысяч жителей Дербента остались без газа из-за наезда машины на газопровод В Дербенте после наезда машины на газопровод без газа остались 7 тысяч человек

Москва2 окт Вести.Наезд автомобиля на газопровод стал причиной отключения газоснабжения в части Дербента, передает "Интерфакс" со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по Дагестану.

В результате ЧП без газа остались несколько тысяч абонентов.

По ул. Гагарина автомобиль повредил газопровод среднего давления диаметром 273 мм. Под отключение попали 7 000 абонентов говорится в сообщении

В пресс-службе мэрии Дербента уточнили, что подача газа прекращена на четырех улицах города, а также в микрорайонах "Аваин", "Карьер" и "Аэропорт".

На месте ЧП работает бригада газовиков, ориентировочное время восстановления газоснабжения – сегодня к 18.00.