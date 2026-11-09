Почти 90 населенных пунктов остаются без электричества в Дагестане

В Дагестане 89 населенных пунктов обесточены из-за замыканий и обрывов ЛЭП Почти 90 населенных пунктов остаются без электричества в Дагестане

Москва9 ноя Вести.В Дагестане нет электричества в 89 населенных пунктах девяти муниципальных районов. Об этом сообщило управление МЧС республики на платформе MAX.

По данным на 10.30 9 ноября, обесточены Буйнакский, Гунибский, Кайтагский, Курахский, Сулейман-Стальский, Табасаранский, Хивский, Хунзахский и Чародинский районы. Предварительно, причина - замыкания и обрывы линий электропередачи.

По состоянию на 10.30 09.11.2026 года без электроэнергии остаются 89 населенных пунктов в 9 муниципальных районах (Буйнакский, Гунибский, Кайтагский, Курахский, Сулейман-Стальский, Табасаранский, Хивский, Хунзахский, Чародинский районы) говорится в публикации

Отмечается, что отопление в этих районах индивидуальное - на природном газе и твердом топливе. К аварийно-восстановительным работам привлечены 12 бригад электросетей: 43 человека и 12 единиц спецтехники, всего от РСЧС задействовано 52 человека и 12 единиц техники.

Восстановить электроснабжение планируют к 20.00 понедельника, 9 ноября.