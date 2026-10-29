Москва29 октВести.В Дагестане аварийное отключение электроснабжения произошло в 15 населенных пунктах, в шести муниципальных округах республики. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Без электроснабжения остаются 7401 домов, где проживают 30675 человек, из них 7508 детей, 22 СЗО (причина – замыкания)отмечается в сообщении
18 человек и 6 единиц техники привлечены для восстановления электроснабжения. Ориентировочно, восстановление произойдет к 21.00 по местному времени в четверг, 29 октября.