В 15 населенных пунктах Дагестана более 30 тысяч человек остались без света

Более 30 тысяч человек в Дагестане остались без света из-за аварии В 15 населенных пунктах Дагестана более 30 тысяч человек остались без света

Москва29 окт Вести.В Дагестане аварийное отключение электроснабжения произошло в 15 населенных пунктах, в шести муниципальных округах республики. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Без электроснабжения остаются 7401 домов, где проживают 30675 человек, из них 7508 детей, 22 СЗО (причина – замыкания) отмечается в сообщении

18 человек и 6 единиц техники привлечены для восстановления электроснабжения. Ориентировочно, восстановление произойдет к 21.00 по местному времени в четверг, 29 октября.