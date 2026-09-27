Москва27 сен Вести.В Дагестане из-за непогоды и плохого состояния линий электропередачи более 40 тысяч человек остались без света. Из-за этого в республике возрос спрос на бензиновые генераторы, к которым подключают даже ИВЛ. Об этом сообщает Mash.

Самые серьезные проблемы — в Чародинском и Ботлихском районах, в которых без энергии осталось более 20 сел. Сложности есть в Каякентском районе и Дербенте, где более 40 тысяч человек лишились света. В горных районах без электричества остались около 10 тысяч домов говорится в сообщении

По информации Mash, одна из жительниц поделилась, что питает от генератора аппарат ИВЛ, чтобы ее ребенок мог дышать.

Причиной перебоев электричества стали сильный ветер и проблемы на линиях электропередачи.