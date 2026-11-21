Москва21 ноя Вести.В Забайкальском крае введен режим повышенной готовности, который будет действовать в период с 21 по 24 ноября в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По прогнозам краевого Гидрометцентра, с 22 ноября в регионе ожидаются снег, усиление ветра до 17–22 м/с, метели, снежные заносы, накат и гололедица, понижение температуры воздуха на 10 градусов и более пояснили в забайкальском кабмине

Ведомствам и главам муниципалитетов поручено подготовить пункты обогрева и питания на трассах, а также обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и своевременно направлять технику на очистку дорог.