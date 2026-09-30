В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за выходов медведей к людям

Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за выходов медведей к людям В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за выходов медведей к людям

Москва30 сен Вести.Режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края из-за выходов медведей к населенным пунктам. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов.

Ситуация с выходами диких животных, в первую очередь медведей, в населенные пункты нашего края требует особого внимания. На заседании КЧС приняли решение о введении с 29 сентября режима повышенной готовности на всей территории Забайкальского края отметил глава региона в мессенджере МАХ

По словам Осипова, главам округов поручено взять под контроль вывоз мусора, чтобы не привлекать медведей.

В школах пройдут дополнительные инструктажи по безопасности, также поручено определить безопасные маршруты для детей.

Силовые и надзорные ведомства проведут профилактические рейды в населенных пунктах.