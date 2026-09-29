Москва29 сен Вести.Власти Минусинского округа на юге Красноярского края ввели режим "Повышенная готовность" из-за выхода медведей к населенным пунктам. Об этом сообщила администрация округа в социальной сети "ВКонтакте".

В Минусинском округе введен режим функционирования "Повышенная готовность". Такое решение принято из-за ситуации с медведями. Это не повод для паники, но усилить бдительность и осторожность стоит говорится в публикации

В окрестных лесах и рядом с населенными пунктами округа уже ликвидировали 24 хищника в рамках регулирования популяции диких животных. Для мониторинга обстановки и оперативного реагирования на сообщения о медведях сформированы специальные группы из полицейских и охотоведов.

Жителям не советуют отпускать детей гулять без присмотра, особенно рядом с лесами и пустырями. Также людей просят не ходить в лес и на прилегающие территории вечером и ночью - с 20.00 до 6.00 - и не выбрасывать мусор и остатки еды вне контейнерных площадок. Помимо этого, рекомендуется избегать лесов, отдаленных участков округа и других мест, где могут появиться медведи. Пчеловодам предлагают увезти пасеки, стоящие у лесов.

Ранее сообщалось, что за этот сезон в России зафиксировано 21 смертельное нападение медведей на людей. Два таких случая зарегистрировали в Бурятии и на Камчатке, по одному - в Хабаровском крае, Вологодской области и Туве. В Красноярском крае жертвами стали семь человек, в Иркутской области - три, в Томской области - три, в Республике Алтай – один человек.