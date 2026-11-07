В Челябинской области восстановили энергоснабжение после снегопада

Энергетики устранили последствия снегопада в Челябинской области В Челябинской области восстановили энергоснабжение после снегопада

Москва7 ноя Вести.В Челябинской области энергетики восстановили подачу электроэнергии в ряде муниципалитетов после сильного снегопада, обрушившегося на регион 6 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе "Россети Урал".

Россети Урал" устранили нарушения в работе энергообъектов в Челябинской области после снегопада. Работы шли в круглосуточном режиме сказано в сообщении

Также специалисты отрабатывают точечные заявки потребителей, обеспечивая электроэнергией жилые дома.

Отмечается, что энергетики убирают угрожающие сетям деревья и ветки и ведут мониторинг работы электросетевого оборудования.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщали, что после снегопада без света остались 10 населенных пунктов и три муниципальных образования – всего почти 3 тысячи домов и более 12,8 тысячи человек.