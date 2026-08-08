Почти у 80% потребителей восстановлено электроснабжение в Орловской области

В Орловской области восстановили электроснабжение почти у 80% потребителей Почти у 80% потребителей восстановлено электроснабжение в Орловской области

Москва8 авг Вести.Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о восстановлении электроснабжения почти у 80% потребителей, пострадавших от непогоды.

Основные работы продолжаются в Урицком, Болховском, Мценском районах, а также в Орловском муниципальном округе отмечается в сообщении

Чтобы завершить работы как можно скорее, были привлечены дополнительные бригады. Круглосуточно работают 32 бригады в составе 90 специалистов и 46 единиц техники.

Работы в основной сети 6-10 кВ будут завершены до конца суток, добавил Клычков.