Москва13 июл Вести.Подача электроэнергии после урагана, который привел к перебоям в электроснабжении, восстановлена у 80% жителей Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере МАХ.

Специалистам ("Ярэнерго" - ред.) удалось восстановить подачу электроэнергии более чем у 80% потребителей, пострадавших от непогоды. Устранили более 230 обрывов проводов, заменили 35 опор линий электропередачи, разобрали 52 завала и сняли с проводов около 270 деревьев отметил глава Ярославской области

Он также уточнил, что на помощь энергетикам пришли сотрудники МЧС региона, министерства строительства и ЖКХ, а также коллеги из Костромской, Владимирской, Липецкой, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской областей.

Основные работы идут в Переславль-Залесском, Ярославском, Даниловском и Рыбинском округах, уточнил Евраев.