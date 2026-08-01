В Усолье-Сибирском нарушено электроснабжение после прошедшего смерча

В иркутском Усолье-Сибирском нарушено электроснабжение после прошедшего смерча В Усолье-Сибирском нарушено электроснабжение после прошедшего смерча

Москва1 авг Вести.В Усолье-Сибирском Иркутской области прошел смерч, в результате непогоды в населенном пункте было нарушено электроснабжение. Об этом сообщило предприятие "Облкоммунэнерго".

В результате … [прошедшего смерча] были повреждены кровли жилых домов, повалены деревья. Стихия также привела к повреждению электросетевой инфраструктуры: в районе улицы Тургенева нарушены шесть пролетов воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ. Смерч был такой силы, что повалил одну из железобетонных опор говорится в сообщении, опубликованном в сообществе предприятия во "Вконтакте"

Энергетики оперативно приступили к осмотрам и восстановительным работам. По результатам осмотра были отключены 36 абонентов, получающих электроэнергию от одной трансформаторной подстанции ОГУЭП "Облкоммунэнерго" и 8 частных подстанций.

Отмечается также, что городские службы оперативно расчистили улиц от поваленных деревьев и элементов кровли, чем помогли энергетикам приступить к работам. В ликвидации последствий были задействованы 13 специалистов и 4 единицы спецтехники.

Спустя несколько часов была установлена новая опора, завершена натяжка самонесущего изолированного провода (СИП) и восстановлено напряжение всех потребителей.