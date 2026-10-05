Москва5 окт Вести.Башкирия, ХМАО, Челябинская и Свердловская области оказались во власти непогоды – на регионы вечером 4 октября и прошедшей ночью обрушился мокрый снег с дождем.

Так, вечером 4 октября в Челябинской области было ограничено движение для большегрузов, автобусов и такси на федеральной трассе М-5 "Урал". Штормовое предупреждение из-за сильных осадков, в том числе в виде снега, было продлено на 5 октября.

Госавтоинспекция Свердловской области усилила контроль за безопасностью дорожного движения на трассе Серов — Североуральск — Ивдель в районе Североуральска из-за непогоды.

На трассе Серов — Североуральск — Ивдель в районе Североуральска Свердловской области температура воздуха опустилась до -1°C. Дорожное покрытие мокрое, отмечается наличие рыхлого снега, продолжается выпадение мокрого снега сказано в сообщении

В свою очередь Госавтоинспекция Ханты-Мансийского автономного округа запретила проезд для всех видов транспорта на летней резине на автодороге Нягань — Приобье с 11 по 30 километры.

В Башкирии из-за снега, ветра и гололеда на трех региональных трассах введены ограничения движения автобусов и большегрузов. Они продлятся до середины дня 5 октября.