Движение грузовиков и автобусов ограничили на М-5 в Челябинской области

Участок федеральной трассы М-5 закрыли в Челябинской области из-за гололеда Движение грузовиков и автобусов ограничили на М-5 в Челябинской области

Москва6 ноя Вести.В Челябинской области из-за непогоды ограничили проезд фурам и автобусам по участку федеральной трассы М-5 "Урал" из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщили в ФКУ "Уралуправтодор".

На автодорогах М-5 км 1281 – км 1360 (Октябрьский ГО, Туймазинский район, Буздякский район), км 1609 - км 1780 (Катав-Ивановский ГО, Саткинский МО, Златоустовский ГО, Миасский ГО)... движение грузового и пассажирского автотранспорта ограничено говорится в сообщении

Ранее аналогичные ограничения для пассажирского транспорта и грузовиков были введены на ряде участков трассы в Башкирии.