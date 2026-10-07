Часть федеральной трассы М-5 закрыли для транспорта в Самарской области

В Самарской области ограничили движение транспорта на участке трассы М-5 Часть федеральной трассы М-5 закрыли для транспорта в Самарской области

Москва7 окт Вести.Участок федеральной трассы М-5 "Урал" закрыли для всех видов транспорта в Самарской области из-за ремонтных работ, ограничения начали действовать утром 7 октября. Об этом сообщили в ФКУ "Поволжуправтодор".

В Самарской области временно ограничено движение для всех видов транспортных средств на участке с км 30 по км 60 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к Оренбургу говорится в сообщении

Ограничение действует в связи с проведением восстановительных работ.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и соблюдать скоростной режим.