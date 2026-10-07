Москва7 октВести.Участок федеральной трассы М-5 "Урал" закрыли для всех видов транспорта в Самарской области из-за ремонтных работ, ограничения начали действовать утром 7 октября. Об этом сообщили в ФКУ "Поволжуправтодор".
В Самарской области временно ограничено движение для всех видов транспортных средств на участке с км 30 по км 60 автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к Оренбургуговорится в сообщении
Ограничение действует в связи с проведением восстановительных работ.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и соблюдать скоростной режим.