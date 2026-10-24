После атаки ВСУ перекрыли движение по дороге "Обход Тольятти"

После атаки ВСУ движение по дороге "Обход Тольятти" полностью перекрыто После атаки ВСУ перекрыли движение по дороге "Обход Тольятти"

Москва24 окт Вести.В Самарской области перекрыли движение по дороге "Обход Тольятти", автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты. Об этом говорится в Telegram-канале дороги.

В целях обеспечения безопасности пользователей движение по обходу Тольятти временно ограничено. Въезд на трассу закрыт. Транспорт, который уже находится на дороге, свободно ее покидает указано в сообщении

Когда будут сняты ограничения, не уточняется.

В субботу, 24 октября, в Тольятти в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили промышленные объекты. Предварительно, никто не пострадал.