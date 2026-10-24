Москва24 октВести.В Самарской области перекрыли движение по дороге "Обход Тольятти", автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты. Об этом говорится в Telegram-канале дороги.
В целях обеспечения безопасности пользователей движение по обходу Тольятти временно ограничено. Въезд на трассу закрыт. Транспорт, который уже находится на дороге, свободно ее покидаетуказано в сообщении
Когда будут сняты ограничения, не уточняется.
В субботу, 24 октября, в Тольятти в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили промышленные объекты. Предварительно, никто не пострадал.