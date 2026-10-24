Промышленные объекты получили повреждения при атаке ВСУ в Тольятти

При атаке ВСУ в Тольятти повреждены промышленные объекты Промышленные объекты получили повреждения при атаке ВСУ в Тольятти

Москва24 окт Вести.В Тольятти в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили коммерческие объекты. Предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

Сегодня наш город вновь подвергся массированной атаке БПЛА со стороны преступного киевского режима. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Зафиксированы повреждения промышленных объектов написал мэр в мессенджере МАХ

На местах работают представители оперативных и экстренных служб, последствия устраняются.