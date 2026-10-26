Москва26 октВести.В Мелитополе Запорожской области при массированном ударе вражескими беспилотниками существенные повреждения получили коммерческие здания и гражданская инфраструктура. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Призываю жителей не поддаваться панике, доверять только проверенным источникам информации. Все экстренные службы уже работают на местах, ликвидация последствий ведетсяотметил в MAX глава региона
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 октября ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Мелитополю. В результате пострадали два ребенка и мужчина.