В Мелитополе при массированной атаке БПЛА сильно повреждена инфраструктура

При атаке ВСУ на Мелитополь существенно повредилась гражданская инфраструктура В Мелитополе при массированной атаке БПЛА сильно повреждена инфраструктура

Москва26 окт Вести.В Мелитополе Запорожской области при массированном ударе вражескими беспилотниками существенные повреждения получили коммерческие здания и гражданская инфраструктура. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Призываю жителей не поддаваться панике, доверять только проверенным источникам информации. Все экстренные службы уже работают на местах, ликвидация последствий ведется отметил в MAX глава региона

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 октября ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Мелитополю. В результате пострадали два ребенка и мужчина.