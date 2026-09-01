Москва1 сенВести.В Мелитополе в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль ранены три человека. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в мессенджере MAX.
В результате атаки БПЛА противника по гражданскому автомобилю в городе Мелитополе пострадали три человеканаписал Евгений Балицкий
По его словам, ранения получили парни 2008 и 2004 годов рождения и женщина 1992 года рождения. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.