В Мелитополе три человека ранены в результате удара БПЛА по автомобилю

В Мелитополе при атаке БПЛА на автомобиль пострадали три человека В Мелитополе три человека ранены в результате удара БПЛА по автомобилю

Москва1 сен Вести.В Мелитополе в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль ранены три человека. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

В результате атаки БПЛА противника по гражданскому автомобилю в городе Мелитополе пострадали три человека написал Евгений Балицкий

По его словам, ранения получили парни 2008 и 2004 годов рождения и женщина 1992 года рождения. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.