В Мелитополе после атаки дронов повреждены дома и административные здания

ВСУ атаковали Мелитополь: повреждены жилые дома и административные здания В Мелитополе после атаки дронов повреждены дома и административные здания

Москва26 окт Вести.Мелитополь минувшей ночью подвергся массированной атаке беспилотников - в городе повреждены жилые дома и административные здания. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

Отмечается, что в результате ударов пострадали несколько гражданских объектов, есть раненые.

Прошедшей ночью киевский режим совершил очередное военное преступление, нанеся массированный удар беспилотниками по мирному Мелитополю. Поврежден ряд гражданских объектов, есть пострадавшие написал Евгений Балицкий

В центральной части Мелитополя разрушения зафиксированы в частном секторе, многоквартирном доме и административных зданиях.

При атаке ВСУ ранения получили двое детей - 2015 и 2016 годов рождения, а также мужчина 1961 года рождения. Всем им оказывают медицинскую помощь.

В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных служб: они проверяют состояние конструкций и оценивают нанесенный ущерб. Жителям предоставляют необходимую поддержку.