Москва25 авгВести.Украинские боевики ударили по магазину бытовой техники в Мелитополе, в результате ранения получили два человека. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
Противник атаковал гражданский объект вечером 24 августа, в понедельник.
Противник совершил атаку БпЛА по территории магазина бытовой техники в городе Мелитополе. Пострадали подросток 2009 года рождения и мужчина 1995 года рождениянаписал губернатор в мессенджере МАХ
Раненые доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Подробностей об их состоянии нет.