Мужчина и подросток пострадали при ударе ВСУ по магазину в Мелитополе

ВСУ ударили по магазину в Мелитополе, есть пострадавшие Мужчина и подросток пострадали при ударе ВСУ по магазину в Мелитополе

Москва25 авг Вести.Украинские боевики ударили по магазину бытовой техники в Мелитополе, в результате ранения получили два человека. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Противник атаковал гражданский объект вечером 24 августа, в понедельник.

Противник совершил атаку БпЛА по территории магазина бытовой техники в городе Мелитополе. Пострадали подросток 2009 года рождения и мужчина 1995 года рождения написал губернатор в мессенджере МАХ

Раненые доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Подробностей об их состоянии нет.