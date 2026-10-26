Москва26 октВести.Ночью 26 октября ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Мелитополю, сообщил в MAX губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Есть пострадавшие, поврежден ряд гражданских объектов, написал он.
В результате атаки на частные домовладения пострадали дети 2015 и 2016 года рождения и мужчина 1961 года рожденияговорится в публикации
Им оказывается медицинская помощь, заверил глава региона.
Балицкий также сообщил, что на местах, где были повреждены гражданские объекты, работают оперативные службы.