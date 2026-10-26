Москва26 октВести.Ночью 26 октября ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Мелитополю, сообщил в MAX губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Есть пострадавшие, поврежден ряд гражданских объектов, написал он.

В результате атаки на частные домовладения пострадали дети 2015 и 2016 года рождения и мужчина 1961 года рождения

говорится в публикации

Им оказывается медицинская помощь, заверил глава региона.

Балицкий также сообщил, что на местах, где были повреждены гражданские объекты, работают оперативные службы.