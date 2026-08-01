Здания сельсоветов и магазины повреждены при атаке ВСУ на Запорожскую область

ВСУ ударили по Запорожской области — зафиксированы разрушения Здания сельсоветов и магазины повреждены при атаке ВСУ на Запорожскую область

Москва1 авг Вести.Два здания сельсоветов, магазины и жилые дома повреждены после атаки украинских беспилотников на Запорожскую область. Об этом рассказала администрации Каменско-Днепровского муниципального округа

Отмечается, что противник наносит целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре.

Город Каменка-Днепровская: вражеские дроны атаковали автосервис и продуктовый магазин, а также полностью сожгли местный строительный магазин … село Новоднепровка: в результате ударов повреждены здание сельского совета и жилой дом … село Нововодяное: двумя БПЛА атаковано и повреждено здание сельсовета говорится в сообщении, опубликованном в канале администрации в мессенджере МАХ

Также в селе Великая Знаменка после атак беспилотников повреждены магазины «У Тёщи», «Лимон» и «Агромир»; в селе Благовещенка — частный жилой дом.

Никто из мирных жителей не пострадал.

В администрации добавили, что власти продолжают оказывать всю возможную помощь каждому, чье имущество пострадало от вражеских атак, также фиксируется каждый факт разрушений и делается всё, чтобы поддержать пострадавших.