Москва12 сен Вести.Тольятти подвергся массированной атаке украинских беспилотников утром 12 сентября, пострадал один человек. Об этом сообщил мэр города Илья Сухих.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что ВСУ предприняли попытку атаки на промышленные предприятия региона, пострадал один человек.

Сегодня рано утром наш город подвергся массированной беспилотной атаке со стороны преступного киевского режима... По предварительным данным, в результате атаки ВСУ погибших нет, госпитализирован один человек, оказывается вся необходимая помощь сказано в сообщении главы городского округа

Отмечается, что в нескольких многоквартирных домах в одном из районов повреждено остекление. Всех жильцов оперативно эвакуировали, для них развернут пункт временного размещения.

Сейчас на местах работают оперативные службы. Вся инфраструктура жизнеобеспечения Тольятти функционирует в штатном режиме, добавил Сухих.