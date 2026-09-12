Горячая линия открыта в Самарской области в связи с атакой БПЛА

Самарская прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА Горячая линия открыта в Самарской области в связи с атакой БПЛА

Москва12 сен Вести.Прокуратура Самарской области взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с массированной атакой украинских БПЛА на регион, организована горячая линия. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщал об атаке БПЛА на промышленные предприятия региона. По информации мэра Тольятти Ильи Сухих, в результате удара пострадал один человек, повреждены несколько многоквартирных жилых домов. Всех жильцов оперативно эвакуировали, для них развернут пункт временного размещения.

Органы прокуратуры области контролируют соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на промышленные предприятия... Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия сказано в сообщении

Отмечается, что прокуратура обеспечила взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи жителям.