Москва29 ноя Вести.Ночью 29 ноября ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Тольятти (Самарская область). Об этом сообщил глава городского округа Илья Сухих в MAX.

Пострадавших, по предварительным данным, нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, проинформировал он.

Сегодня ночью наш город подвергся массированной атаке со стороны преступного киевского режима. … Благодарю силы ПВО и бойцов "БАРС-КРЫЛЬЯ" за слаженные действия по отражению вражеского налета говорится в публикации

Сухих предупредил жителей, что на местах падения беспилотников работают экстренные службы, и напомнил о запрете на публикацию сведений о последствиях атаки ВСУ.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что сегодня ночью над регионом было уничтожено больше 20 украинских БПЛА. По его словам, дроны противника были нацелены на промышленные предприятия.