Дроны ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру в Самарской области Рекордное количество дронов ВСУ атаковало гражданскую инфраструктуру под Самарой

Москва30 окт Вести.Гражданская инфраструктура в Самарской области пострадала от атаки дронов ВСУ. Об этом губернатор региона Вячеслав Федорищев написал в MAX.

Согласно его сообщению, в этот раз боевики запустили рекордное количество беспилотников, чтобы нанести удар.

Подлый киевский враг в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру нашего региона и страны запустил рекордное количество дронов пишет губернатор

Десятки БПЛА были уничтожены силами ПВО и мобильных огневых групп. По предварительным данным, никто не погиб в результате атак.

Большое количество дронов также зафиксировали в районе Москвы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в ночь на 30 октября на Московский регион летели 862 БПЛА – это одна из крупнейших атак за последние два года.