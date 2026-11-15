При атаке БПЛА в Нижнекамске повреждены объекты в промышленной зоне

Мэр Беляев: в промзоне Нижнекамска при атаке ВСУ повреждены объекты При атаке БПЛА в Нижнекамске повреждены объекты в промышленной зоне

Москва15 ноя Вести.Нижнекамск стал целью массированной и продолжительной атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX мэр города Радмир Беляев.

В результате произошедшего никто не погиб, однако есть пострадавшие, их точное количество пока не уточняется.

В результате атаки повреждения получили объекты промышленной зоны. Благодаря оперативной и слаженной эвакуации удалось избежать человеческих жертв говорится в заявлении

Кроме того, было повреждено многоквартирное жилое здание, жильцов эвакуировали. В настоящее время в городе продолжается работа по устранению последствий атаки.