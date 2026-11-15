На фоне атаки БПЛА в Нижнекамске отключили горячее водоснабжение После массированной атаки БПЛА в Нижнекамске отключено горячее водоснабжение

Москва15 ноя Вести.Утром в воскресенье, 15 ноября, Нижнекамск в Татарстане подвергся массированной и продолжительной атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов. После этого временно отключили горячее водоснабжение, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев в MAX.

Оперативные и экстренные службы устраняют последствия атаки.

Для обеспечения безопасного теплоснабжения АО "Татэнерго" временно отключило горячее водоснабжение до 20.00 отмечается в сообщении

В результате атаки никто не погиб, однако есть пострадавшие, их точное количество пока не уточняется. Также повреждены объекты в промышленной зоны и многоквартирный дом, где провели эвакуацию жильцов и развернули для них пункт временного размещения.