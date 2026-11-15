Москва15 нояВести.Утром в воскресенье, 15 ноября, Нижнекамск в Татарстане подвергся массированной и продолжительной атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов. После этого временно отключили горячее водоснабжение, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев в MAX.
Оперативные и экстренные службы устраняют последствия атаки.
Для обеспечения безопасного теплоснабжения АО "Татэнерго" временно отключило горячее водоснабжение до 20.00отмечается в сообщении
В результате атаки никто не погиб, однако есть пострадавшие, их точное количество пока не уточняется. Также повреждены объекты в промышленной зоны и многоквартирный дом, где провели эвакуацию жильцов и развернули для них пункт временного размещения.