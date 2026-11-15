Москва15 нояВести.Ранним утром 15 ноября Закамская зона Татарстана подверглась массированной и продолжительной атаке беспилотниками ВСУ, сообщается в официальном канале республики в MAX.
Там сообщили, что погибших нет, но есть пострадавшие и повреждения на объектах промышленной зоны. Кроме того, получил повреждения жилой дом в Нижнекамске. Жителей эвакуировали.
Сегодня ранним утром на Закамскую зону республики была совершена массированная и продолжительная атака вражескими беспилотникамиговорится в публикации
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
В сообщении подчеркивается, что благодаря работе сил ПВО и мобильных групп удалось избежать более масштабных последствий.