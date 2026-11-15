При массированной атаке на Закамскую зону Татарстана есть пострадавшие

Атакована Закамская зона Татарстана, есть пострадавшие При массированной атаке на Закамскую зону Татарстана есть пострадавшие

Москва15 ноя Вести.Ранним утром 15 ноября Закамская зона Татарстана подверглась массированной и продолжительной атаке беспилотниками ВСУ, сообщается в официальном канале республики в MAX.

Там сообщили, что погибших нет, но есть пострадавшие и повреждения на объектах промышленной зоны. Кроме того, получил повреждения жилой дом в Нижнекамске. Жителей эвакуировали.

Сегодня ранним утром на Закамскую зону республики была совершена массированная и продолжительная атака вражескими беспилотниками говорится в публикации

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В сообщении подчеркивается, что благодаря работе сил ПВО и мобильных групп удалось избежать более масштабных последствий.