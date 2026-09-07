Москва7 сенВести.Незначительные повреждения зафиксированы на гражданском и промышленном объектах в Закамской зоне Татарстана после атаки дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Республики Татарстан Лилия Галимова.
По ее словам, 7 сентября регион подвергся очередной массированной воздушной атаке.
В результате слаженной работы сил ПВО и бойцов мобильных огневых групп удалось отразить налет … Есть незначительные повреждения от попадания обломков БПЛА как на гражданский, так и на промышленный объектотметила Галимова
После акта вражеской агрессии никакие производственные процессы нарушены не были.
Она также добавила, что Рустам Минниханов оперативно получает все доклады.
Режим беспилотной опасности в регионе действовал с 01.50 мск до 07.20 мск. В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.