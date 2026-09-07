Небольшие повреждения зафиксированы в Закамской зоне Татарстана после атаки ВСУ

Незначительные повреждения зафиксированы в Татарстане после атаки ВСУ Небольшие повреждения зафиксированы в Закамской зоне Татарстана после атаки ВСУ

Москва7 сен Вести.Незначительные повреждения зафиксированы на гражданском и промышленном объектах в Закамской зоне Татарстана после атаки дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Республики Татарстан Лилия Галимова.

По ее словам, 7 сентября регион подвергся очередной массированной воздушной атаке.

В результате слаженной работы сил ПВО и бойцов мобильных огневых групп удалось отразить налет … Есть незначительные повреждения от попадания обломков БПЛА как на гражданский, так и на промышленный объект отметила Галимова

После акта вражеской агрессии никакие производственные процессы нарушены не были.

Она также добавила, что Рустам Минниханов оперативно получает все доклады.

Режим беспилотной опасности в регионе действовал с 01.50 мск до 07.20 мск. В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.