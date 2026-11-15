Три человека ранены при атаке ВСУ на Нижнекамский район Татарстана

При атаке БПЛА на Нижнекамский район Татарстана пострадали три человека Три человека ранены при атаке ВСУ на Нижнекамский район Татарстана

Москва15 ноя Вести.Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил о трех пострадавших в результате утренней атаки БПЛА в Нижнекамском районе.

Об этом он заявил в мессенджере MAX.

Пострадало три человека. Они получили ранения средней степени тяжести. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице. Сил и средств достаточно отмечается в сообщении

Угрозы жизни пострадавшим нет.

В воскресенье, 15 ноября, Нижнекамск в Татарстане подвергся массированной и продолжительной атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов. Были повреждены объекты в промышленной зоне и многоквартирный дом, где провели эвакуацию жильцов. Погибших нет.