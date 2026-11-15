Москва15 нояВести.Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил о трех пострадавших в результате утренней атаки БПЛА в Нижнекамском районе.
Об этом он заявил в мессенджере MAX.
Пострадало три человека. Они получили ранения средней степени тяжести. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице. Сил и средств достаточноотмечается в сообщении
Угрозы жизни пострадавшим нет.
В воскресенье, 15 ноября, Нижнекамск в Татарстане подвергся массированной и продолжительной атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов. Были повреждены объекты в промышленной зоне и многоквартирный дом, где провели эвакуацию жильцов. Погибших нет.