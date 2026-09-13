Двое пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск остаются в тяжелом состоянии

Стало известно о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск Двое пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск остаются в тяжелом состоянии

Москва13 сен Вести.Трое из 12 мирных граждан, пострадавших 13 сентября при атаке украинских БПЛА на Нижнекамск, остаются в больницах; состояние двоих раненых — тяжелое. Об этом рассказал министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.

В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице находятся три пациента, пострадавшие при атаке БПЛА. Состояние двоих пострадавших тяжелое, у одного — средней тяжести. Остальным пациентам медицинская помощь была оказана амбулаторно написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По словам Абашева, из Больницы скорой медицинской помощи им. Р.С. Акчурина г. Набережные Челны на помощь направлены сосудистый хирург и реаниматолог.

ВСУ ударили по промышленным и гражданским объектам Нижнекамска ранним утром 13 сентября. В результате террористических действий погибли два человека, пострадали еще 12. На одном из предприятий произошло возгорание, также повреждены дома. Некоторых жителей разместили в ПВР.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.