Москва13 сенВести.В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице находятся три пациента, пострадавшие при утренней атаке БПЛА. Информация размещена в канале MAX Минздрава Республики Татарстан.
Состояние двоих пострадавших тяжелое, у одного - средней тяжести. Остальным пациентам медицинская помощь была оказана амбулаторноприводятся слова министра здравоохранения республики Альмира Абашева
На помощь специалистам в нижнекамскую больницу направлены врачи больницы скорой медицинской помощи им. Р.С. Акчурина из города Набережные Челны - сосудистый хирург и реаниматолог. Медики совместно определяют дальнейшую тактику лечения.
13 сентября рано утром БПЛА ВСУ нанесли удар по промышленным и гражданским объектам Нижнекамска. Погибли два человека, 14 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.