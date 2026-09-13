В больнице Нижнекамска находятся трое пострадавших в результате атаки ВСУ

В Минздраве РТ рассказали о состоянии пострадавших в Нижнекамске В больнице Нижнекамска находятся трое пострадавших в результате атаки ВСУ

Москва13 сен Вести.В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице находятся три пациента, пострадавшие при утренней атаке БПЛА. Информация размещена в канале MAX Минздрава Республики Татарстан.

Состояние двоих пострадавших тяжелое, у одного - средней тяжести. Остальным пациентам медицинская помощь была оказана амбулаторно приводятся слова министра здравоохранения республики Альмира Абашева

На помощь специалистам в нижнекамскую больницу направлены врачи больницы скорой медицинской помощи им. Р.С. Акчурина из города Набережные Челны - сосудистый хирург и реаниматолог. Медики совместно определяют дальнейшую тактику лечения.

13 сентября рано утром БПЛА ВСУ нанесли удар по промышленным и гражданским объектам Нижнекамска. Погибли два человека, 14 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.