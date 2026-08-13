Москва13 авгВести.Гражданин Турции, который был ранен 10 августа при атаке БПЛА в Нижнекамске, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом говорится в соцсетях Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы.
Делегация турецкого посольства посетила НЦРМБ, чтобы лично поддержать соотечественника, раненного при атаке БПЛА 10 августа… Мужчина бодр, его состояние удовлетворительное, но о выписке пока говорить раноговорится в сообщении
Проводятся дополнительные обследования, состояние пациента контролируют врачи.
Дипломаты выразили главному врачу больницы Сергею Мерясеву соболезнования в связи со случившейся трагедией и поблагодарили медиков за спасение земляка.
Ситуация под контролем лично у Раиса республики и министра здравоохранения Татарстаназаявил главврач
У врачей есть все возможности для оказания необходимой медицинской помощи в полном объеме, подчеркнул Мересяев.
ВСУ атаковали Нижнекамск утром 10 августа. Погибли 13 человек, 78 пострадали.