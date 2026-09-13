Москва13 сенВести.Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Нижнекамск, подвергшийся утром 13 сентября атаке БПЛА, прибыл премьер-министр республики Алексей Песошин.
Алексей Валерьевич посетил промышленную зону, пострадавший жилой дом и место, где в результате падения беспилотника в машине погибли два человека…, навестил жильцов, которые сейчас находятся в пункте временного размещениянаписал Беляев в MAX
На заседании оперативного штаба обсудили дальнейшие действия по ликвидации последствий атаки. Часть жильцов поврежденного в результате удара БПЛА дома решили уехать к родственникам. Пять семей получат временное жилье, их разместят в детском лагере "Камский Артек".
По поручению Рустама Минниханова, пострадавший дом будет оперативно обследован специалистами. После этого начнется его восстановление.
Наша задача сейчас - оказать всяческую поддержку семьям погибших и пострадавшим людям. И сделать все необходимое, чтобы жильцы пострадавшего дома как можно скорее смогли вернуться в квартирыотметил Беляев
Ранним утром 13 сентября враг нанес удар по промышленным и гражданским объектам Нижнекамска. Два человека погибли, 14 пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте.