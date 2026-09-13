Пострадавший при атаке ВСУ дом в Нижнекамске будет восстановлен

Мэр Нижнекамска рассказал о ликвидации последствий атаки БПЛА на город Пострадавший при атаке ВСУ дом в Нижнекамске будет восстановлен

Москва13 сен Вести.Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Нижнекамск, подвергшийся утром 13 сентября атаке БПЛА, прибыл премьер-министр республики Алексей Песошин.

Алексей Валерьевич посетил промышленную зону, пострадавший жилой дом и место, где в результате падения беспилотника в машине погибли два человека…, навестил жильцов, которые сейчас находятся в пункте временного размещения написал Беляев в MAX

На заседании оперативного штаба обсудили дальнейшие действия по ликвидации последствий атаки. Часть жильцов поврежденного в результате удара БПЛА дома решили уехать к родственникам. Пять семей получат временное жилье, их разместят в детском лагере "Камский Артек".

По поручению Рустама Минниханова, пострадавший дом будет оперативно обследован специалистами. После этого начнется его восстановление.

Наша задача сейчас - оказать всяческую поддержку семьям погибших и пострадавшим людям. И сделать все необходимое, чтобы жильцы пострадавшего дома как можно скорее смогли вернуться в квартиры отметил Беляев

Ранним утром 13 сентября враг нанес удар по промышленным и гражданским объектам Нижнекамска. Два человека погибли, 14 пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте.