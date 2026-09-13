Власти Татарстана сообщили о 14 пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск

В Нижнекамске до 14 человек увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА Власти Татарстана сообщили о 14 пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск

Москва13 сен Вести.В городе Нижнекамске увеличилось количество пострадавших в результате атаки украинских беспилотников. Теперь известно о 14 мирных жителях, получивших телесные повреждения. Таковы обновленные сведения от властей республики.

Ранее приводилась информация, согласно которой от ударов БПЛА пострадали 12 мирных жителей.

На данный момент пострадавшими значатся 14 человек. Трое из них находятся в больнице – состояние двоих тяжелое, у одного – средней тяжести написано в канале РТ в MAX

Уточняется, что остальные пациенты получили медицинскую помощь амбулаторно. Также известно о двух погибших.

Удар по Нижнекамску был совершен Украиной утром воскресенья. Возбуждено уголовное дело о теракте.