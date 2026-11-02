Москва2 ноя Вести.Участок федеральной трассы М-5 "Урал" в Самарской области закрыт для всех видов транспорта в связи с беспилотной опасностью. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Ограничения начали действовать 2 ноября с 08.00 (07.00 мск) на участке с 30-го по 59-й километры.

Вводится временное прекращение движения для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск Подъезд к г. Оренбург. Ограничение действует с 30-го по 59-й км в связи с беспилотной опасностью говорится в сообщении

Водители смогу объехать закрытый участок по автодороге Добрый Умет – Р.Владимировка – П.-Михайловка – Дмитриевка.