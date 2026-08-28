Самарская область столкнулась с беспилотной угрозой Беспилотная опасность объявлена в Самарской области

Москва28 авг Вести.Режим "Беспилотная опасность" введен на территории Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Внимание! На территории Самарской области действует режим "Беспилотная опасность" предупредил губернатор в своем канале на платформе MAX

Ранее ночью 28 августа воздушная тревога из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была объявлена в Мордовии, Ульяновской, Тульской, Нижегородской, Пензенской, Липецкой и Тамбовской областей, а также в Севастополе.