Москва28 авгВести.Режим "Беспилотная опасность" введен на территории Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
Внимание! На территории Самарской области действует режим "Беспилотная опасность"предупредил губернатор в своем канале на платформе MAX
Ранее ночью 28 августа воздушная тревога из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была объявлена в Мордовии, Ульяновской, Тульской, Нижегородской, Пензенской, Липецкой и Тамбовской областей, а также в Севастополе.